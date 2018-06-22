Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)

Без осадков в субботу будет лишь на востоке Украины.

В Украину пришло похолодание / фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами и значительно похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице ожидается дождь, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +11°...+20°.

Во Львове завтра ливень, ночью +7°, днем +15°. В воскресенье гроза, +7°…+16°.

Читайте также Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +16°, дождь. В воскресенье ночью +8°, днем +18°, гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +7°...+14°. В воскресенье до +19°, переменная облачность.

В Одессе субботу температура ночью +11°, днем +27°, без осадков. В воскресенье +13°...+26°, облачно с прояснениями.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +32°. В воскресенье +14°...+24°, переменная облачность.

Погода на 23 июня / УНИАН

Погода на 24 июня / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +13°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +13°...+25°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +16°...+30°. В воскресенье +16°...+27°, юез осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье возможны дожди с грозами, температура до +27°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +35°. В воскресенье температура до +27°, ясно.

В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье +14°...+26°, дожди с грозами.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет ливеньс грозой, температура до +10°. В воскресенье пасмурно, ливень, ночью +2°, днем +13°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, дождь, ночью +8°, днем +17°. В воскресенье ожидается ливень, ночью +7°, днем до +18°.

В Трускавце в субботу дождь, температура до +16°. В воскресенье также ливень, температура до +18°.

В Сваляве завтра ливень, до +16°, в воскресенье возможен дождьс грозой, температура воздуха +6° …+17°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье практически безоблачно, температура до +25°.

В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +32°, в воскресенье ясная погода, температура воздуха +17° …+28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.