Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Без осадков в субботу будет лишь на востоке Украины.
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами и значительно похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице ожидается дождь, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +11°...+20°.
Во Львове завтра ливень, ночью +7°, днем +15°. В воскресенье гроза, +7°…+16°.
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В Луцке в субботу ночью +9°, днем +16°, дождь. В воскресенье ночью +8°, днем +18°, гроза.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +7°...+14°. В воскресенье до +19°, переменная облачность.
В Одессе субботу температура ночью +11°, днем +27°, без осадков. В воскресенье +13°...+26°, облачно с прояснениями.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +32°. В воскресенье +14°...+24°, переменная облачность.
В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +13°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +13°...+25°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +16°...+30°. В воскресенье +16°...+27°, юез осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье возможны дожди с грозами, температура до +27°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +35°. В воскресенье температура до +27°, ясно.
В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье +14°...+26°, дожди с грозами.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет ливеньс грозой, температура до +10°. В воскресенье пасмурно, ливень, ночью +2°, днем +13°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, дождь, ночью +8°, днем +17°. В воскресенье ожидается ливень, ночью +7°, днем до +18°.
В Трускавце в субботу дождь, температура до +16°. В воскресенье также ливень, температура до +18°.
В Сваляве завтра ливень, до +16°, в воскресенье возможен дождьс грозой, температура воздуха +6° …+17°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +13°, днем +26°. В воскресенье практически безоблачно, температура до +25°.
В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +32°, в воскресенье ясная погода, температура воздуха +17° …+28°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+17°... +10°
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Львов+16°... +10°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+20°... +11°