На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
На западе Украины 22-23 июня ожидается повышение уровней воды в реках.
Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, 22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р.Боржава на 1,0-1,5 м (в пределах русел). 22-23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м", - говорится в сообщении.
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во многих регионах Украины.
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