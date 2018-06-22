Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)

В отдельных районах обрушилось до 38 сантиметров дождя.

Сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения в некоторых районах.

Об этом сообщает CBS News.Многие населенные пункты пострадали от наводнений. Затоплены дороги, дома и машины. В отдельных районах обрушилось до 38 см дождя.

Публикация от Justin (@jop_empire) 20 Июн 2018 в 7:41 PDT

Как сообщалось ранее, от наводнений на выходных также пострадали штаты Мичиган, Висконсин и Миннесота. Погиб один человек.