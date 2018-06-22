Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
В отдельных районах обрушилось до 38 сантиметров дождя.
Сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения в некоторых районах.
Об этом сообщает CBS News.Многие населенные пункты пострадали от наводнений. Затоплены дороги, дома и машины. В отдельных районах обрушилось до 38 см дождя.
Как сообщалось ранее, от наводнений на выходных также пострадали штаты Мичиган, Висконсин и Миннесота. Погиб один человек.
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