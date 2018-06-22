Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

22 июня в западных, большинстве северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы.

На подавляющей части Украины 22 июня резкая смена погоды / фото УНИАН

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во многих регионах Украины.

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Об этом сообщает ГСЧС. "22 июня в западных, большинстве северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирщины, Киевщины, Винничины и Черкащины сильные ливни", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, перед выходными дожди накроют почти всю Украину. прохладнее всего будет на западе.