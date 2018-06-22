На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

08:02, 22 июня 2018
153
0

Холоднее всего будет на западе - температура до +22°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Украине будет жарко, похолодает только на западе, местами в стране пройдут дожди с грозами.

Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину

На востоке ясно , температура до +34°. На юге без осадков, жарко. Температура до +34°.

На западе Украины местами дожди, переменная облачность, пасмурно. Температура до +22°.

В северных областях ожидается ясная погода, однако местами возможны дожди. Температура до +29°. В центре жара, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 22 июня — день Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 июня
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 июня

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
94 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей