На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Холоднее всего будет на западе - температура до +22°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Украине будет жарко, похолодает только на западе, местами в стране пройдут дожди с грозами.

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На востоке ясно , температура до +34°. На юге без осадков, жарко. Температура до +34°.

На западе Украины местами дожди, переменная облачность, пасмурно. Температура до +22°.

В северных областях ожидается ясная погода, однако местами возможны дожди. Температура до +29°. В центре жара, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 22 июня — день Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 22 июня

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