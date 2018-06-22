На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
Холоднее всего будет на западе - температура до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Украине будет жарко, похолодает только на западе, местами в стране пройдут дожди с грозами.
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
На востоке ясно , температура до +34°. На юге без осадков, жарко. Температура до +34°.
На западе Украины местами дожди, переменная облачность, пасмурно. Температура до +22°.
В северных областях ожидается ясная погода, однако местами возможны дожди. Температура до +29°. В центре жара, температура до +34°.
Согласно народному прогнозу, 22 июня — день Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+34°... +17°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+16°... +9°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+34°... +18°
-
Луганск+34°... +17°
-
Луцк+17°... +10°
-
Львов+16°... +10°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+32°... +19°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+33°... +18°
-
Сумы+31°... +18°
-
Тернополь+18°... +9°
-
Харьков+32°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+20°... +8°
-
Черкассы+33°... +17°
-
Чернигов+29°... +13°
-
Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 94 %
Давление: 749 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей