В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

08:30, 22 июня 2018
88
0

Вечером в столице похолодает до +20°.

В Киеве сегодня возможны осадки / фото УНИАН
В Киеве сегодня возможны осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +29°.

Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером похолодает до +20°. Ветер переменный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, перед выходными дожди накроют почти всю Украину. 22 июля ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
94 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей