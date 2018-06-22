В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Вечером в столице похолодает до +20°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +29°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером похолодает до +20°. Ветер переменный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, перед выходными дожди накроют почти всю Украину. 22 июля ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град.
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+35°... +21°
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Николаев+34°... +20°
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Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
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Видимость: 16 км
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