В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Вечером в столице похолодает до +20°.

В Киеве сегодня возможны осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером похолодает до +20°. Ветер переменный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, перед выходными дожди накроют почти всю Украину. 22 июля ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град.

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