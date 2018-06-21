В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°

17:00, 21 июня 2018
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Вечером в столице до +18°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Киеве днем пройдет дождь, вечером ожидается гроза, температура до +29°.

Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером похолодает до +18°. Ветер переменный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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