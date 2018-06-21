В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

16:30, 21 июня 2018
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В Украине завтра будет жарко, ясная погода ожидается на востоке.

В Украине завтра ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине завтра ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Украине будет тепло, на западе и на севере ожидаются дожди с грозами.

Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину

На востоке ожидается ясная погода, температура до +34°. На юге переменная облачность, жаркая погода. Температура до +34°.

На западе Украины дожди с грозами. Температура до +24°.

В северных областях грозы, местами град. Температура до +29°. В центре сухо, переменная облачность, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 22 июня — день Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето. Щедрым будет медосбор.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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