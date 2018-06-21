Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)

16:07, 21 июня 2018
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Люди всех возрастов, в том числе друиды и язычники, совершали ритуалы, хлопали и приветствовали солнце.

Тысячи людей собрались возле британского Стоунхенджа на летнее солнцестояние, чтобы наблюдать восход солнца.

Об этом сообщает Reuters. Как известно, сегодня самый длинный день в году.  Люди всех возрастов, в том числе друиды и язычники, совершали ритуалы, хлопали и приветствовали солнце. Некоторые пели или били в барабаны, в то время как другие занимались йогой.

Летнее солнцестояние: традиции, приметы и происхождение праздника

По данным полиции, каждый год тысячи людей приезжают в Стоунхендж, и в этом году присутствовали около 9500 человек.

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