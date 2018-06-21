Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
Люди всех возрастов, в том числе друиды и язычники, совершали ритуалы, хлопали и приветствовали солнце.
Тысячи людей собрались возле британского Стоунхенджа на летнее солнцестояние, чтобы наблюдать восход солнца.
Об этом сообщает Reuters. Как известно, сегодня самый длинный день в году. Люди всех возрастов, в том числе друиды и язычники, совершали ритуалы, хлопали и приветствовали солнце. Некоторые пели или били в барабаны, в то время как другие занимались йогой.
Летнее солнцестояние: традиции, приметы и происхождение праздника
По данным полиции, каждый год тысячи людей приезжают в Стоунхендж, и в этом году присутствовали около 9500 человек.
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