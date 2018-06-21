Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)

15:10, 21 июня 2018
439
0

Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус.

На Гавайях очевидцы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" - то есть, айсберг с лавы. Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус.

На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)

Видео с необычным явлением приобрело немалую популярность в Интернете. Гавайи уже 6 недель страдают от извержения вулкана Килауэа, огненная гора уничтожила сотни домов, эвакуированы тысячи людей. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
79 %
748 мм
4.1 м/с
47 %
Лента новостей