Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)

Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус.

На Гавайях очевидцы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Туристы, которые сняли видео, окрестили его "лаваберг" - то есть, айсберг с лавы. Очевидцы говорят, что кусок вулканической породы был чрезвычайно большим, величиной с микроавтобус.

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Видео с необычным явлением приобрело немалую популярность в Интернете. Гавайи уже 6 недель страдают от извержения вулкана Килауэа, огненная гора уничтожила сотни домов, эвакуированы тысячи людей.