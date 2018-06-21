Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину

14:38, 21 июня 2018
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22 июля ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

В пятницу, 22 июля, в Украине ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. "22 июля ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни", - сказано в сообщении.

В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Ранее сообщалось, что с 22 июня Украина пересекать холодный атмосферный фронт - во многих регионах похолодает.

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