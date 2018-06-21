В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в среду в Доминиканской Республике на территории юго-восточной провинции Монте-Плата.
Об этом сообщает Earthquaketrack.com. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)
Эпицентр землетрясения находился в 8,3 км к востоку от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойя и залегал на глубине 85,4 км. Подземные толчки ощущались в разных районах страны, включая ее столицу Санто-Доминго.
Ранее сообщалось, что в Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запорожье+32°... +19°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+31°... +18°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Ровно+29°... +17°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+28°... +16°
-
Тернополь+28°... +17°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницкий+28°... +18°
-
Черкассы+30°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 79 %
Давление: 748 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 47 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей