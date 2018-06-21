В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Землетрясение в Доминиканской Республике / earthquaketrack.com

Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в среду в Доминиканской Республике на территории юго-восточной провинции Монте-Плата.

Об этом сообщает Earthquaketrack.com. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Эпицентр землетрясения находился в 8,3 км к востоку от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойя и залегал на глубине 85,4 км. Подземные толчки ощущались в разных районах страны, включая ее столицу Санто-Доминго.

Ранее сообщалось, что в Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7.