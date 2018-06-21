В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7

11:33, 21 июня 2018
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О пострадавших и разрушениях сведений не поступало.

Иллюстрация / фото Flickr, Matt Katzenberger
Иллюстрация / фото Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду, 20 июня, в Австралии.

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Об этом сообщает Daily Mail. О пострадавших и разрушениях сведений не поступало. Землетрясение произошло примерно в 130 км к востоку от Норсмана в изолированном районе.

Ранее в Японии число жертв землетрясения достигло пяти.

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