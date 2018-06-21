В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

10:41, 21 июня 2018
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21-22 июня в южной, восточной части и других регионах чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Синоптики предупредили о пожарной опасности / УНИАН
Синоптики предупредили о пожарной опасности / УНИАН

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Гидрометцентра, 21-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам.

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