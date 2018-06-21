Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В то время как южные и центральные районы США пострадали от ливней, дожди в западных штатах помогли замедлить рост лесных пожаров.
Ливневые дожди на юге США вызвали разрушительные наводнения в штате Техас и угрожают по меньшей мере еще пяти американским штатам.
Об этом сообщает Reuters.
"Мощные ливни в среду затопили прибрежную территорию штата Техас в районе Мексиканского залива и вызвали наводнения, погрузив в воду машины, дома", - говорится в сообщении.
На этой неделе на территории Южного Техаса выпало от 6 до 14 дюймов (15-36 см) осадков. Метеорологи прогнозируют еще больше осадков до конца недели, в частности, на юге пострадавшего штата Техас, а также в штатах Миссисипи, Южная Дакота, Небраска, Айова и Канзас.
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В то время как южные и центральные районы США пострадали от ливней, дожди в западных штатах помогли замедлить рост лесных пожаров, заявила Национальная лесная служба.
Ранее сообщалось, что на северо-западе США из-за многодневных ливней переполнились реки, которые буквально снесли дамбы. Из-за чрезмерного уровня воды, на дорогах в трех западных штатах образовались провалы.
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