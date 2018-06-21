Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)

09:26, 21 июня 2018
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В то время как южные и центральные районы США пострадали от ливней, дожди в западных штатах помогли замедлить рост лесных пожаров.

Ливневые дожди на юге США вызвали разрушительные наводнения в штате Техас и угрожают по меньшей мере еще пяти американским штатам.

Об этом сообщает Reuters.

"Мощные ливни в среду затопили прибрежную территорию штата Техас в районе Мексиканского залива и вызвали наводнения, погрузив в воду машины, дома", - говорится в сообщении.

На этой неделе на территории Южного Техаса выпало от 6 до 14 дюймов (15-36 см) осадков​​. Метеорологи прогнозируют еще больше осадков до конца недели, в частности, на юге пострадавшего штата Техас, а также в штатах Миссисипи, Южная Дакота, Небраска, Айова и Канзас. 

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В то время как южные и центральные районы США пострадали от ливней, дожди в западных штатах помогли замедлить рост лесных пожаров, заявила Национальная лесная служба.

Ранее сообщалось, что на северо-западе США из-за многодневных ливней переполнились реки, которые буквально снесли дамбы. Из-за чрезмерного уровня воды, на дорогах в трех западных штатах образовались провалы.

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