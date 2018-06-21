В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
Вечером в столице до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, в июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+30°... +17°
-
Житомир+29°... +19°
-
Запорожье+32°... +19°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+31°... +18°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+29°... +16°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +18°
-
Ровно+29°... +17°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+28°... +16°
-
Тернополь+28°... +17°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +20°
-
Хмельницкий+28°... +18°
-
Черкассы+30°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+29°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 79 %
Давление: 748 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 47 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей