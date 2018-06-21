В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°

Вечером в столице до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.

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