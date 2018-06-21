В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

08:05, 21 июня 2018
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В стране ожидается сухая и ясная погода.

Дождей в Украине сегодня не ожидается / фото УНИАН
Дождей в Украине сегодня не ожидается / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Украине будет жарко, осадков не ожидается.

На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках

На востоке ясно , температура до +31°. На юге также без осадков, жарко. Температура до +33°.

На западе Украины местами переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +30°. В центре жара, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 июня
Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 июня

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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