США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)

19:14, 20 июня 2018
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Мощные ливни залили северную Америку, жертвой непогоды стал пожилой мужчина. В Мексике ушли под воду целые жилые районы.

В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина. На северо-западе США из-за многодневных ливней переполнились реки, которые буквально снесли дамбы.

Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)

Из-за чрезмерного уровня воды, на дорогах в трех западных штатах образовались провалы.

В Мексике засняли, как пешеходов несет водой. Водой залило треть страны. Синоптики говорят: придется потерпеть до конца недели и непогода угомонится.

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