В Киеве завтра ясно, температура до +30°

Вечером в столице до +26°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Киеве ожидается сухая и ясная погода, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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