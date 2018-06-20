В Киеве завтра ясно, температура до +30°

17:00, 20 июня 2018
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Вечером в столице до +26°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Киеве ожидается сухая и ясная погода, температура до +30°.

В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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