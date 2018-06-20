В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)

16:30, 20 июня 2018
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В Украине завтра будет жарко, ясная погода ожидается на востоке.

Завтра местами в Украине возможны грозы / фото УНИАН
Завтра местами в Украине возможны грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Украине будет тепло, на западе и юге возможны грозы.

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На востоке ожидается ясная погода, температура до +31°. На юге переменная облачность, в Крыму возможны грозы. Температура до +32°.

На западе Украины переменная облачность, местами возможны грозы. Температура до +29°.

В северных областях ожидается сухая погода. Температура до +30°. В центре сухо, местами облачно, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

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