В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)

В Украине завтра будет жарко, ясная погода ожидается на востоке.

Завтра местами в Украине возможны грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Украине будет тепло, на западе и юге возможны грозы.

Читайте также Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных

На востоке ожидается ясная погода, температура до +31°. На юге переменная облачность, в Крыму возможны грозы. Температура до +32°.

На западе Украины переменная облачность, местами возможны грозы. Температура до +29°.

В северных областях ожидается сухая погода. Температура до +30°. В центре сухо, местами облачно, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.