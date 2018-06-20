В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)
В Украине завтра будет жарко, ясная погода ожидается на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Украине будет тепло, на западе и юге возможны грозы.
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На востоке ожидается ясная погода, температура до +31°. На юге переменная облачность, в Крыму возможны грозы. Температура до +32°.
На западе Украины переменная облачность, местами возможны грозы. Температура до +29°.
В северных областях ожидается сухая погода. Температура до +30°. В центре сухо, местами облачно, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 июня
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+28°... +15°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+33°... +18°
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Луцк+26°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+33°... +19°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницкий+25°... +14°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+28°... +15°
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Черновцы+27°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 77 %
Давление: 751 мм
Ветер: 1.3 м/с
Вероятность осадков: 46 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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