В Японии число жертв землетрясения достигло пяти

15:46, 20 июня 2018
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Почти 400 человек пострадали. Сотни зданий были повреждены в Осаку и 3 других префектурах.

Число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. 

Об этом сообщила телекомпания NHK.

Уточняется, что среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек. Сотни зданий были повреждены в Осаку и 3 других префектурах. Без газа остались более ста тысяч семей.

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Ранее сообщалось, что в Японии, в городе Осаку произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным местных властей, землетрясение в стране не вызывало цунами, и поблизости атомных электростанций не сообщалось об аномалиях, однако о десятках пожаров сообщили в разных префектурах.

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