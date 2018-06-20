В Японии число жертв землетрясения достигло пяти

Почти 400 человек пострадали. Сотни зданий были повреждены в Осаку и 3 других префектурах.

Число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек.

Об этом сообщила телекомпания NHK.

Уточняется, что среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек. Сотни зданий были повреждены в Осаку и 3 других префектурах. Без газа остались более ста тысяч семей.

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Ранее сообщалось, что в Японии, в городе Осаку произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным местных властей, землетрясение в стране не вызывало цунами, и поблизости атомных электростанций не сообщалось об аномалиях, однако о десятках пожаров сообщили в разных префектурах.