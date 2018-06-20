Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)

15:09, 20 июня 2018
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Живыми нашли только 18 человек. По словам спасателей, большинство людей оказались в ловушке внутри судна.

Индонезийские спасатели сообщили, что 190 пассажиров считаются пропавшими без вести, после крушения парома на озере Тоба.

Об этом сообщает BBC. Это число втрое превышает разрешенное лицензией количество пассажиров. Пока только 18 человек нашли живыми. Это случилось еще в первые несколько часов после трагедии. Спасатели в Индонезии нашли и извлекли из воды три тела.

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По словам спасателей, большинство людей оказались в ловушке внутри судна. 

Как сообщалось, в Индонезии во время шторма затонул переполненный паром. Людей везли с туристического острова Самосир, были ли среди них иностранцы, пока неизвестно. Кроме полиции, к поискам привлекли военных.

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