Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
В четверг везде будет жарко, а с 22 июня Украина пересекать холодный атмосферный фронт.
Четверг, 21 июня, будет очень жарким днем перед существенным похолоданием в Украине.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.
"В четверг везде будет жарче всего, так с 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду + 28...+ 34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно. В Киеве 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов", - прогнозирует синоптик.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)
Однако уже 22 июня дожди снизят температуру на Западе Украины до +18...+23 градусов. В субботу, 23 июня, существенно похолодает практически на всей территории страны, кроме ее восточной части.
Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает.
Погода в Украине
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Винница+28°... +15°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+27°... +15°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+33°... +19°
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Луцк+26°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+33°... +19°
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Сумы+28°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+25°... +14°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+27°... +15°
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Черновцы+27°... +18°