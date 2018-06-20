Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных

14:46, 20 июня 2018
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В четверг везде будет жарко, а с 22 июня Украина пересекать холодный атмосферный фронт.

В субботу, 23 июня, существенно похолодает практически на всей территории страны / фото УНИАН
В субботу, 23 июня, существенно похолодает практически на всей территории страны / фото УНИАН

Четверг, 21 июня, будет очень жарким днем перед существенным похолоданием в Украине.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

"В четверг везде будет жарче всего, так с 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду + 28...+ 34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно. В Киеве 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)

Однако уже 22 июня дожди снизят температуру на Западе Украины до +18...+23 градусов. В субботу, 23 июня, существенно похолодает практически на всей территории страны, кроме ее восточной части.

Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает.

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