В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек
Сильные ливни прошли в Абиджане в ночь с понедельника на вторник.
Наводнения, вызванные проливными дождями в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане, унесли жизни 18 человек, 136 были спасены.
Об этом сообщает местная газета Fraternité Matinсо.
Сильные ливни прошли в Абиджане в ночь с понедельника на вторник. Согласно предварительным данным, 18 человек погибли, 136 местных жителей доставлены в безопасные укрытия.
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Власти организовали несколько медицинских пунктов. Поисково-спасательные операции продолжаются.
Ранее в результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.
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