В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек

14:08, 20 июня 2018
16
0

Сильные ливни прошли в Абиджане в ночь с понедельника на вторник.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Наводнения, вызванные проливными дождями в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане, унесли жизни 18 человек, 136 были спасены.

Об этом сообщает местная газета Fraternité Matinсо.

Сильные ливни прошли в Абиджане в ночь с понедельника на вторник. Согласно предварительным данным, 18 человек погибли, 136 местных жителей доставлены в безопасные укрытия.

В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)

Власти организовали несколько медицинских пунктов. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Ранее в результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек
Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж) Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
78 %
751 мм
1.6 м/с
46 %
Лента новостей