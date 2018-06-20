На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках
По данным Укргидрометцентра, 21-22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 метра.
На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках.
Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Гидрометцентра, 21-22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р.Боржава на 1,0-1,5 м (в пределах русел)", - говорится в сообщении.
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В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.
Ранее сообщалось, что поселок Хотел под Киевом затопило из-за сильного ливня.
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