По данным Укргидрометцентра, 21-22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 метра.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока / фото Марина Григоренко

На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках.

Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Гидрометцентра, 21-22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р.Боржава на 1,0-1,5 м (в пределах русел)", - говорится в сообщении.

Читайте также Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Ранее сообщалось, что поселок Хотел под Киевом затопило из-за сильного ливня.