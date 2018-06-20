Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)

Град повредил автомобили и дома на севере штата Колорадо.

Шторм, сопровождающийся градом, оставил ущерб в северной части американского штата Колорадо.

Об этом сообщает The Weather Channel. Размер градин был от 25-ценовой монеты до теннисного мяча. Поступают сведения о повреждениях автомобилей и домов.

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По словам метеоролога, июнь часто является пиковым сезоном для града в Колорадских равнинах из-за обильной влажности и очень теплых температур, которые приходят летом

Ранее сообщалось, что в Луцке пронесся ураган - город затопило и засыпало градом.