Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео)

11:00, 20 июня 2018
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Во время ливня на улицах образовались гигантские лужи. Вода доходила до верхнего края колес автомобилей.

Машины застряли в лужах / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Машины застряли в лужах / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Села Хотов под Киевом затопило из-за сильного ливня.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Во время ливня на улицах образовались гигантские лужи. Вода доходила до верхнего края колес автомобилей. Несколько машин “утонули” в лужах.

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Ранее сообщалось, что в России на Нижний Новгород обрушился сильный ливень, который на несколько часов превратил улицы города в бескрайние реки.

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