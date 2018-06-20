Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео)
Во время ливня на улицах образовались гигантские лужи. Вода доходила до верхнего края колес автомобилей.
Села Хотов под Киевом затопило из-за сильного ливня.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Во время ливня на улицах образовались гигантские лужи. Вода доходила до верхнего края колес автомобилей. Несколько машин “утонули” в лужах.
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Ранее сообщалось, что в России на Нижний Новгород обрушился сильный ливень, который на несколько часов превратил улицы города в бескрайние реки.
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