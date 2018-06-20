Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж)

Городские магистрали затопило настолько, что перебираться по ним можно было только вплавь.

В России на Нижний Новгород обрушился сильный ливень, который на несколько часов превратил улицы города в бескрайние реки.

Городские магистрали затопило настолько, что перебираться по ним можно было только вплавь. Как сообщает портал «В городеN», пали в борьбе со стихией и биотуалеты.

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Несколько кабинок рухнуло на припаркованные автомобили на платной парковке у Речного вокзала. Еще часть биотуалетов ветер повалил на Волжской набережной.

Ранее сообщалось, что в Луцке пронесся ураган - город затопило и засыпало градом.