В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото)
Также уточняется, что судно не было туристическим.
В национальном поисковом и спасательном агентстве Индонезии заявили о пропаже без вести 180 человек после затопления парома на озере Тоба, которое находится на острове Суматра, передает Reuters.
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
Паром затонул во вторник, 19 июня, в провинции Северная Суматра. В агентстве отметили, что в данный момент подтверждена гибель двух человек, еще 18 удалось спасти.
«Согласно нашим данным, в данный момент мы разыскиваем 180 человек», — заявили в поисковом и спасательном агентстве Индонезии.
Также уточняется, что судно не было туристическим.
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