В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

08:31, 20 июня 2018
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Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, днем будет ясно, температура до +28°.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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