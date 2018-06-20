В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, днем будет ясно, температура до +28°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +15°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+33°... +19°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+33°... +19°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+28°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+25°... +14°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+27°... +15°
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Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 76 %
Давление: 751 мм
Ветер: 1.5 м/с
Вероятность осадков: 50 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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