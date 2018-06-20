В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, днем будет ясно, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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