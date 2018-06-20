В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)

08:10, 20 июня 2018
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Во многих регионах будет жарко.

Дождей в Украине сегодня не ожидается / фото УНИАН
Дождей в Украине сегодня не ожидается / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Украине будет тепло, осадков не ожидается.

Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик

На востоке ясно, местами переменная облачность, температура до +33°. На юге также без осадков. Температура до +34°.

На западе Украины переменная облачность, местами пасмурно. Температура до +27°.

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°. В центре жара, температура до +32°.

Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

Прогноз погоды в Украине на среду, 20 июня
Прогноз погоды в Украине на среду, 20 июня

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