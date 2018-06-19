В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)

В Индонезии во время шторма затонул переполненный паром. Пропавшими без вести числятся 128 человек.

Судно было переполнено: везло вдвое больше пассажиров, чем разрешено официально.

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Спасти удалось только 18 человек, по меньшей мере, 128 человек пропали без вести. Сейчас только одна смерть подтверждена.

Людей везли с туристического острова Самосир, были ли среди них иностранцы, пока неизвестно. Кроме полиции, к поискам привлекли военных.