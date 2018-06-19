Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
Несколько штатов на среднем западе США накрыли ливни и масштабные наводнения. В Висконсине большую воду не выдержала дамба, из-за непогоды рухнула часть дорог.
В Висконсине выпало 18 см осадков, в пяти округах губернатор уже объявил режим стихийного бедствия.
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
Не выдержала большой воды и местная дамба. Сейчас сообщают об одной жертве стихии: это пожилой мужчина, чье авто съехало с затопленной дороги в канаву.
В Мичигане и Миннесоте из-за непогоды часть дорог просто провалились. В затопленных районах Мичигана уже насчитали более 60 воронок.
По данным метеорологов, стихия будет господствовать еще несколько дней. Восстановление движения на дорогах возможно лишь после окончания непогоды.
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