В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

17:00, 19 июня 2018
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Вечером в столице до +24°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, днем будет пасмурно, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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