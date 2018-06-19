В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

16:30, 19 июня 2018
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Во многих регионах будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди

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На востоке переменная облачность, местами дожди, температура до +33°. На юге также без осадков. Температура до +34°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +28°.

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°. В центре местами дожди, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.

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