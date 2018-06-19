В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Во многих регионах будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Украине будет тепло, местами пройдут дожди
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На востоке переменная облачность, местами дожди, температура до +33°. На юге также без осадков. Температура до +34°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +28°.
В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°. В центре местами дожди, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота — будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня — на долгую непогоду.
Прогноз погоди в Україні на середу, 20 червня
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+32°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+31°... +16°
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Луганск+33°... +19°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+33°... +17°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+24°... +14°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+30°... +16°
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Чернигов+27°... +14°
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Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 74 %
Давление: 757 мм
Ветер: 1.8 м/с
Вероятность осадков: 48 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Фаза луны:
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