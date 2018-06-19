В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)

15:50, 19 июня 2018
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Температура на планете постоянно растет, а вместе с ней увеличивается риск сильных ветров и ураганов.

На этой неделе соединение температуры и влажности в Украине будет такое же, как и в субтропическом климате.

Об этом говорится в сюжете ТСН.  Лето будет жарким и богатым на катаклизмы, прогнозируют климатологи. Температура на планете постоянно растет, а вместе с ней увеличивается риск сильных ветров и ураганов. Погода в Украине с умеренной превращается в резкую и капризную.

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня

Каждый следующий год бьет рекорды по температуре. От такого субтропического климата хуже всего будет детям и пожилым людям. Врачи советуют не находиться на солнце с 10:00 до 17:00, одеваться только в натуральные ткани, носить шляпки, больше пить воды, есть легкие салаты и фрукты 6 раз в день, не употреблять жирную еду.

Первая помощь после внезапной потери сознания из-за жары  - холодный компресс или душ.

Ранее сообщалось, что вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40°.

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