В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)

Температура на планете постоянно растет, а вместе с ней увеличивается риск сильных ветров и ураганов.

На этой неделе соединение температуры и влажности в Украине будет такое же, как и в субтропическом климате.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Лето будет жарким и богатым на катаклизмы, прогнозируют климатологи. Температура на планете постоянно растет, а вместе с ней увеличивается риск сильных ветров и ураганов. Погода в Украине с умеренной превращается в резкую и капризную.

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Каждый следующий год бьет рекорды по температуре. От такого субтропического климата хуже всего будет детям и пожилым людям. Врачи советуют не находиться на солнце с 10:00 до 17:00, одеваться только в натуральные ткани, носить шляпки, больше пить воды, есть легкие салаты и фрукты 6 раз в день, не употреблять жирную еду.

Первая помощь после внезапной потери сознания из-за жары - холодный компресс или душ.

Ранее сообщалось, что вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40°.