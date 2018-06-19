В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Температура на планете постоянно растет, а вместе с ней увеличивается риск сильных ветров и ураганов.
На этой неделе соединение температуры и влажности в Украине будет такое же, как и в субтропическом климате.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Лето будет жарким и богатым на катаклизмы, прогнозируют климатологи. Температура на планете постоянно растет, а вместе с ней увеличивается риск сильных ветров и ураганов. Погода в Украине с умеренной превращается в резкую и капризную.
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Каждый следующий год бьет рекорды по температуре. От такого субтропического климата хуже всего будет детям и пожилым людям. Врачи советуют не находиться на солнце с 10:00 до 17:00, одеваться только в натуральные ткани, носить шляпки, больше пить воды, есть легкие салаты и фрукты 6 раз в день, не употреблять жирную еду.
Первая помощь после внезапной потери сознания из-за жары - холодный компресс или душ.
Ранее сообщалось, что вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +19°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+32°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+31°... +16°
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Луганск+33°... +19°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+33°... +17°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+24°... +14°
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Харьков+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+30°... +16°
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Чернигов+27°... +14°
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Черновцы+28°... +17°