Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

В связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока.

Возможно образование локальных селевых потоков / фото УНИАН

На Закарпатье во второй половине 19 июня на реках ожидаются подъемы уровней воды.

Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что грозовые дожди и жара до +33 градусов не оставят Украину до конца недели - синоптики ожидают ливни во всех северо-западных областях Украины.