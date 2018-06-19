Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

15:03, 19 июня 2018
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В связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока.

Возможно образование локальных селевых потоков / фото УНИАН
Возможно образование локальных селевых потоков / фото УНИАН

На Закарпатье во второй половине 19 июня на реках ожидаются подъемы уровней воды.

Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

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