Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока.
На Закарпатье во второй половине 19 июня на реках ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
Ранее сообщалось, что грозовые дожди и жара до +33 градусов не оставят Украину до конца недели - синоптики ожидают ливни во всех северо-западных областях Украины.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +19°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запорожье+32°... +20°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+31°... +16°
-
Луганск+33°... +19°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+34°... +21°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+33°... +17°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+24°... +14°
-
Харьков+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+30°... +16°
-
Чернигов+27°... +14°
-
Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 74 %
Давление: 757 мм
Ветер: 1.8 м/с
Вероятность осадков: 48 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей