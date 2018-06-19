Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня

14:35, 19 июня 2018
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По данным Укргидрометцентра, 19-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, 19-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40°.

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