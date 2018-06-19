В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Военнослужащие нацгвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.
В некоторых районах американского штата Мичиган из-за наводнения объявлен режим стихийного бедствия.
Об этом сообщает The Weather Channel. Губернатор Снайдер объявил режим стихийного бедствия в округах Хоутон и Меномини после того, как на них обрушились сильные дожди, что привело к повсеместным убыткам, вызванным наводнениями. Также сообщается о погибшем 75-летнем мужчине, его смерть связана с наводнениями. В Мичигане было зарегистрировано не менее 60 провалов.
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Военнослужащие Национальной гвардии будут привлечены для оказания помощи жителям пострадавших районов.
Как сообщалось, многие дороги стали непроходимыми и покрыты обломками. Жителей района попросили держаться подальше от дорог, пока "вода не утихнет".
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