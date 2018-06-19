В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)

Мощный ураган в Луцке выкорчевал деревья с корнями. Одно из них упало на припаркованный во дворе автомобиль.

В Луцке пронесся ураган - город затопило и засыпало градом.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Мощный ураган в Луцке выкорчевал деревья с корнями. Одно из них упало на припаркованный во дворе автомобиль. Все произошло накануне вечером.

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Непогода бушевала всего полчаса. Дороги затопило, и это привело к транспортному коллапсу.

Ранее сообщалось, что в Одесской области над морем пронесся смерч.