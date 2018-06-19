В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)

12:43, 19 июня 2018
698
0

Мощный ураган в Луцке выкорчевал деревья с корнями. Одно из них упало на припаркованный во дворе автомобиль.

В Луцке пронесся ураган - город затопило и засыпало градом.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Мощный ураган в Луцке выкорчевал деревья с корнями. Одно из них упало на припаркованный во дворе автомобиль. Все произошло накануне вечером.

Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)

Непогода бушевала всего полчаса. Дороги затопило, и это привело к транспортному коллапсу. 

Ранее сообщалось, что в Одесской области над морем пронесся смерч.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.8 м/с
48 %
Лента новостей