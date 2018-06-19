Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)

11:18, 19 июня 2018
258
0

В Тернополе из-за сильного дождя подтопило город, также сообщается о сильном граде.

Грозовые дожди и жара до +33 градусов не покинут Украину до конца недели - синоптики ожидают ливни во всех северо-западных областях Украины.

Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Непогода и большая вода тестирует исправность ливневых систем. Проверку накануне не прошел Тернополь, где прошел сильный дождь. Пока по одной из центральных улиц машины плыли на обочине бил фонтан грязной воды. Все это произошло прямо под окнами облгосадминистрации. 

Ранее сообщалось, что Винницу затопило после сильного ливня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.8 м/с
48 %
Лента новостей