Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
В Тернополе из-за сильного дождя подтопило город, также сообщается о сильном граде.
Синоптики очікують зливи у всіх північно-західних областях України
Грозовые дожди и жара до +33 градусов не покинут Украину до конца недели - синоптики ожидают ливни во всех северо-западных областях Украины.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Непогода и большая вода тестирует исправность ливневых систем. Проверку накануне не прошел Тернополь, где прошел сильный дождь. Пока по одной из центральных улиц машины плыли на обочине бил фонтан грязной воды. Все это произошло прямо под окнами облгосадминистрации.
Ранее сообщалось, что Винницу затопило после сильного ливня.
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