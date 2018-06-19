Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек

10:23, 19 июня 2018
134
0

Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины.

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 372 человек, также погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал NHK. Сейчас свыше тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины. Большинство раненых были в Осаке.

Ранее сообщалось о трех погибших и 200 раненых.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.8 м/с
48 %
Лента новостей