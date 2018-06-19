Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек

Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины.

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 372 человек, также погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал NHK. Сейчас свыше тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

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Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины. Большинство раненых были в Осаке.

Ранее сообщалось о трех погибших и 200 раненых.