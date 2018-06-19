Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)

09:26, 19 июня 2018
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Наводнения, вызванные ливневыми муссонными дождями, разорили северо-восточные штаты Индии.

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.

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Об этом сообщает News.com.au. Наводнения, вызванные ливневыми муссонными дождями, разорили северо-восточные штаты Индии. Согласно сообщениям местных СМИ, другие регионы также пострадали от наводнения, в том числе Трипура.

Ранее в США сильные дожди привели к наводнениям.

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