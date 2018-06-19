В Киеве сегодня ясно, температура до +30°

Вечером в столице до +27°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.

Читайте также В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.