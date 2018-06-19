В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

На западе температура поднимется до +28°.

В Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Украине будет жарко, ожидается ясная погода, местами возможна переменная облачность.

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На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов также ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины также ожидается ясная погода. Температура до +28°.

В северных регионах также ожидается сухая и ясная погода. Температура до +30°. В центре переменная облачность, температура до +30°.

Прогноз погоды на 19 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 июня — день Иллариона. Если дует северный ветер - летом будет много осадков.

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