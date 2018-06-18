Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
Вторая половина лета, по прогнозам синоптика Кульбиды, будет очень жаркой.
В июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.
Такое прогноз озвучил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Обозреватель".
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
Он напомнил, что за последние 25 лет средняя температура июля-августа в Украине выросла на 2-2,5 градуса.
"Это говорит о том, что эти два месяца не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой 30 градусов и больше, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35, а может и 40 градусов, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины", - заявил Кульбида.
Как сообщала Погода УНИАН, Украинский гидрометцентр прогнозирует засушливое и жаркое лето с высоким уровнем пожарной опасности на территории страны.
Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+25°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°