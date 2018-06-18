Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик

19:32, 18 июня 2018
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Вторая половина лета, по прогнозам синоптика Кульбиды, будет очень жаркой.

Июль-август будут очень жаркими / фото УНИАН
Июль-август будут очень жаркими / фото УНИАН

В июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.

Такое прогноз озвучил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Обозреватель".

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Он напомнил, что за последние 25 лет средняя температура июля-августа в Украине выросла на 2-2,5 градуса.

"Это говорит о том, что эти два месяца не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой 30 градусов и больше, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35, а может и 40 градусов, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины", - заявил Кульбида.

Как сообщала Погода УНИАН, Украинский гидрометцентр прогнозирует засушливое и жаркое лето с высоким уровнем пожарной опасности на территории страны.

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