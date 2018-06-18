В Киеве завтра ясно, температура до +30°

17:00, 18 июня 2018
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Вечером в столице до +25°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Киеве без осадков, температура до +28°.

В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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