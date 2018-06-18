Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
На западе Украины пройдут дожди с грозами, температура до +28°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
На востоке переменная облачность, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре переменная облачность, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 19 июня — день Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 19 июня
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Погода в Украине
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Винница+25°... +15°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+30°... +17°
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Ивано-Франковск+25°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +15°
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Луганск+29°... +13°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+31°... +16°
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Одесса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+26°... +15°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+23°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 67 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 17 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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