Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)

16:30, 18 июня 2018
65
0

На западе Украины пройдут дожди с грозами, температура до +28°.

Завтра на западе ожидаются грозы / Фото УНИАН
Завтра на западе ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

На востоке переменная облачность, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре переменная облачность, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 19 июня — день Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра ясно, температура до +30° В Киеве завтра ясно, температура до +30°
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео) В Одесской области над морем пронесся смерч (фото, видео)
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины Прогноз погоды на 18 июня: непогода не отступает с части Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Лента новостей