Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)

На западе Украины пройдут дожди с грозами, температура до +28°.

Завтра на западе ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

На востоке переменная облачность, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

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На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре переменная облачность, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 19 июня — день Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

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