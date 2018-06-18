На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)

За сутки на острове зафиксировали не менее 10 землетрясений силой до 4 баллов по шкале Рихтера.

На острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Раскаленная лава выливается в океан, и на сотни метров поднимаются столбы пара и дыма. Люди на острове не живут, но вулкан угрожает редким представителям флоры и фауны - галапагосским игуанам, змеям, бакланам и пингвинам.

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За сутки на острове зафиксировали не менее 10 землетрясений силой до 4 баллов по шкале Рихтера.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение - три человека погибли, более 200 раненых.