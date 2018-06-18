Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)

В результате дождя упало несколько деревьев, в том числе на автомобили.

В Виннице штормовой ветер и ливень валили деревья и заливали улицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Дороги превратились в реки, вода местами достигала дверей машин. После ливня в городе образовались пробки.

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Видео: YouTube Косс Косс

В результате дождя упало несколько деревьев, в том числе на автомобили.

Ранее сообщалось, что в Одесской области над морем пронесся смерч.