Дороги превратились в реки: Винницу затопило после сильного ливня (видео)

12:40, 18 июня 2018
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В результате дождя упало несколько деревьев, в том числе на автомобили.

В Виннице штормовой ветер и ливень валили деревья и заливали улицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Дороги превратились в реки, вода местами достигала дверей машин. После ливня в городе образовались пробки.

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Видео: YouTube Косс Косс

В результате дождя упало несколько деревьев, в том числе на автомобили.

Ранее сообщалось, что в Одесской области над морем пронесся смерч.

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